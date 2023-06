Processo per falso a 10 finanzieri

Dalle intercettazioni nello studio di un ragioniere commercialista di Cologno Monzese lo spunto a sorpresa per far partire l’indagine sui presunti verbali falsificati per i controlli degli scontrini nei negozi, nata da una camicia fatta a mano portata via senza pagare da un finanziere. È quello che è emerso ieri al processo davanti al tribunale di Monza che vede 10 appartenenti alle fiamme gialle, nel 2017 in servizio al gruppo di Sesto San Giovanni, imputati per una ventina di contestazioni di falso in atto pubblico a vario titolo e in un caso si aggiunge anche quella di induzione indebita a dare denaro o utilità. A rilevare come è nata l’inchiesta è stata la prima testimonianza al dibattimento da parte di un allora tenente collega degli imputati. "Nel giugno 2018 stavamo intercettando per tutt’altra vicenda un ragioniere di Cologno Monzese e nel suo studio abbiamo ascoltato la conversazione con il titolare di un negozio di abbigliamento maschile di Cologno che faceva riferimento a un controllo fiscale dove i militari avevano preso una camicia. Siamo risaliti al controllo del novembre 2017 dove il cliente risultava una dipendente del negozio per l’acquisto di una cravatta per 20 euro". Secondo l’accusa i finanzieri si sono presentati in bar, locali, negozi di abbigliamento maschile e ortofrutta di varie città dell’hinterland milanese sotto la loro competenza, ma invece di controllare l’effettiva consegna dello scontrino fiscale a qualche cliente fermato all’esterno dell’esercizio commerciale, avrebbero chiesto al titolare del negozio di emettere appositamente uno scontrino, facendo risultare nel verbale del controllo che era stato trovato nelle mani di un cliente, il cui nominativo corrispondeva però a un parente o un dipendente del negoziante o addirittura a un amico del finanziere che in quel momento non era neanche presente, ma che firmava il verbale. Per gli imputati si tratta invece di controlli regolari. Si torna in aula a ottobre con altre testimonianze. Stefania Totaro