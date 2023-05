Priorità a giovani anziani e ambiente

1) È sempre difficile individuare delle priorità, perché il rischio è quello di sottovalutare bisogni specifici, per questo parliamo di 4 sfide per Arese. La prima riguarda l’ambiente e cura del territorio. Il nostro programma dà ampio spazio alla riforestazione e alle piantumazioni di nuovi alberi, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e alla creazione delle comunità energetiche. Seconda sfida, nuovi servizi per gli anziani. Terza, Arese attrattiva per i giovani. I nostri ragazzi devono essere protagonisti attivi di tutto ciò che li riguarda. Infine, rilancio del centro storico. Deve tornare a vivere, preservando la propria specificità e tradizione ma sapendo rinnovarsi a partire da una pedonalizzazione in orari serali concordati, nelle giornate festive e in concomitanza con eventi.

2) La riqualificazione dall’area ex Alfa Romeo è uno dei successi più importanti di questa amministrazione. La prossima amministrazione sarà chiamata a vigilare affinché lo sviluppo avvenga nel rispetto dell’accordo attivando gli strumenti preposti a tal fine. Occorre continuare a lavorare affinché questa trasformazione rafforzi il collegamento con Mind, a partire dalla realizzazione della metrotranvia esterna ad Arese, e creare sinergia tra le attività. Tra i vari progetti quello che mi sta più a cuore è il polo per l’innovazione, sulla scia di C-Next. Importantissime saranno le opere di mitigazione ambientale e riforestazione al fine di creare un polmone verde per migliorare la qualità dell’aria già molto compromessa.

3) Il commercio di vicinato soffre stretto tra la morsa dell’apertura dei grandi centri commerciali e il cambiamento delle abitudini dei consumatori. Occorre supportarli con interventi strutturali. In particolare, intendiamo rilanciare le attività del centro a partire da un intervento ad hoc sul centro storico. Dobbiamo concludere gli interventi nei diversi distretti commerciali, Mimose in primis e infine supportare gli esercizi rafforzando l’ufficio commercio del Comune e incentivando iniziative a sostegno dell’imprenditorialità quali ad esempio la creazione di una vetrina virtuale del commercio, la creazione di uno sportello del commercio in accordo con le associazioni di categoria e supporto allo sviluppo di nuovi servizi, digitalI ma non solo.