Principio d’incendio al Castello, stop mattutino ai visitatori

Un principio di incendio si è sviluppato qualche minuto prima delle 11 di ieri all’interno del

Castello Sforzesco. Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito circoscritto le fiamme, che sono state generate, secondo i primi accertamenti, dal malfunzionamento di un trasformatore in un pannello espositore. Si è sviluppata una densa coltre di fumo che ha costretto i soccorritori a evacuare le persone che in quel momento si trovavano all’interno della sala.

Per fortuna, non si sono registrati né feriti né intossicati, anche se le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto la temporanea interdizione al pubblico dell’area del Castello, così da consentire ai pompieri di completare la bonifica della zona. Il piccolo rogo si è innescato in una sezione del Museo delle Arti Decorative, ma l’episodio non ha richiesto lo stop al passaggio delle persone nei cortili interni.

Inizialmente, si era pensato a una riapertura degli spazi espositivi nel pomeriggio, ma in realtà la rapidità dell’intervento ha consentito di accelerare i tempi di ritorno alla normalità: le aree museali al piano terra, il museo della Pietà Rondanini, quello degli strumenti musicali e gli spazi dei musei affacciati sul cortile della Rocchetta hanno riaperto i battenti sin dalla tarda mattinata. Il primo piano, hanno spiegato i vigili del fuoco, è rimasto chiuso fino alla definitiva messa in sicurezza, mentre l’area che ruota attorno allo storico edificio è tornata fruibile ai visitatori dopo un paio d’ore.