Primo week end con record per la Sagra della Valtellina

È terminato il primo weekend della Sagra della Valtellina, tenutosi al parco Borromeo in via Filzi/Matteotti, con un bilancio estremamente positivo: le migliaia di persone intervenute, provenienti da tutto il territorio del Sud Milano e non solo, hanno potuto assaporare eccellenze gastronomiche uniche, ma soprattutto riscoprire l’atmosfera conviviale che si respirava nelle feste cittadine del passato. Il prossimo appuntamento è fissato nel weekend dal 10 al 12 maggio.

V.G.