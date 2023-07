Primo posto per il servizio clienti Autoguidovie azienda "amica"

Autoguidovie è un’azienda "amica" dei clienti. A stabilirlo è l’Italy’s best customer service 20232024, indagine che classifica le realtà che offrono il miglior servizio clienti a livello nazionale. L’edizione di quest’anno ha previsto la suddivisione delle aziende in 166 categorie e il coinvolgimento di più di 15mila consumatori chiamati a esprimere le proprie opinioni, per un totale di oltre 130mila valutazioni. I giudizi si sono basati sulla disponibilità a raccomandare il servizio e su altri cinque criteri: disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte. Attraverso il sondaggio sono emerse dunque le eccellenze relativamente al servizio clienti. Tra i tanti brand presenti, che spaziano dall’elettronica all’arredamento - molti dei quali affermati su scala internazionale - appare quello di Autoguidovie, che domina il proprio settore di riferimento (trasporti urbani, autobus e tram) col punteggio di 7,92 su 10. "L’ottenimento del primo posto per il miglior customer service del trasporto urbano ci rende orgogliosi e ci stimola a continuare a fare meglio" - ha detto Stefano Rossi, amministratore delegato dell’azienda -. A.Z.