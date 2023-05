Primo Maggio a Milano e Lombardia: la festa del lavoro in diretta

Milano, 1 maggio 2023 – Primo Maggio di festa, manifestazioni ma anche musica in tutta la Lombardia. Pioggia permettendo perché il meteo non è esattamente “solare”. A Milano è previsto il tradizionale corteo del Primo Maggio che da corso Venezia (concentramento alle 9), attraverso le vie del centro (via Palestro, piazza San Babila, corso Matteotti, via Case Rotte), raggiungerà piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dal palco. Al termine è in programma un concerto di Alberto Fortis, cantautore che ha firmato canzoni rimaste nella storia della musica italiana, tra cui “La sedia di lillà”, “Settembre”, “Milano e Vincenzo” in programma a Milano anche la “parade“ del Primo maggio organizzata da sindacati di base, movimenti e centri sociali, che partirà alle 15 in piazza XXIV Maggio. Il sindacato Usb Lombardia ha scelto invece Bergamo come sede della manifestazione.

8:30 Il corteo Concentramento alle 9 a Milano per il tradizionale corteo dei sindacati che da corso Venezia, attraverso le vie del centro, raggiungerà della Scala 9:06 Bergamo Manifestazione del sindacato Usb a Bergamo. Concentramento alle 10 nel parcheggio della Malpensata 9:55 I discorsi Saranno i tre segretari confederati a parlare in piazza della Scla