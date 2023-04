Sciopero del 2 maggio a Milano, a rischio bus, tram e metro Atm: orari e adesione

Martedì 2 maggio ci sarà uno sciopero di quattro ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale in quasi tutte le regioni e città d’Italia. Durerà dalle 9.00 alle 13.00 e coinvolgerà bus, tram e metropolitane. A Milano i disagi riguarderanno i mezzi dell’Azienda trasporti milanesi (Atm) mentre nel resto d’Italia toccheranno il trasporto locale dei principali capoluoghi.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Confail Faisa “per rivendicare la mancanza nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

L’Atm ha informato in un comunicato che la protesta potrebbe causare disagi sulla circolazione dei bus, dei tram e di tutte le linee della metropolitana tra le 8.45 e le 12.45 (con orari leggermente differenti dal resto d’Italia). Lo stesso giorno Slai-Prol-Cobas ha organizzato in solidarietà uno sciopero generale nazionale del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e degli appalti inerenti al servizio pubblico.

Il numero di mezzi che si fermeranno dipenderà dall’adesione allo sciopero. In questo senso, il sindacato Confail Faisa è piuttosto piccolo e durante l’ultimo sciopero che ha proclamato a Milano, il 28 aprile 2022, soltanto il 3% dei lavoratori dell’Atm ha incrociato le braccia, causando limitati disagi su poche linee e qualche allungamento dei tempi di percorrenza.