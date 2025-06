La maturità al liceo coreutico. Noi, promossi a passo di danza tra lavori di gruppo, test e assoli

Si chiude a passo di danza la seconda prova del liceo coreutico, che dura due giorni. Al Tito Livio, nel polo di via Gozzadini dedicato alla danza, si sono messi alla prova 34 maturandi (30 studentesse e 4 studenti). È la prima maturità nell’aula performativa inaugurata a dicembre e realizzata con fondi del Pnrr, nel cuore di San Siro.

La seconda prova per il coreutico è divisa in due “atti”: giovedì lezione collettiva più relazione scritta - di quattro ore - sui principi della danza, ieri assoli per la danza contemporanea e variazioni tratte dal repertorio classico. Non una semplice esibizione. Ogni maturando ha portato alla commissione un vero e proprio progetto di ricerca, studiando musiche, costumi, coreografie e pure il contesto sociale, che è stato presentato in una scheda che ha accompagnato la messa in scena: uno spettacolo vero, prima del grande salto.

Tra i 34 maturandi, molti andranno all’estero, nelle compagnie di danza ma anche di musical e teatrali. C’è chi resterà in Italia e ha già trovato posto in compagnie prestigiose e chi sta per intraprendere la carriera universitaria, tra Beni culturali, Lettere e percorsi più scientifici, ma continuerà a coltivare la danza e il teatro tra un esame e l’altro della vita.

