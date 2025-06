Svolta Bocconi . Più borse per i rifugiati

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Università Bocconi annuncia un passo avanti nel suo percorso per il diritto allo studio e l’inclusione globale: dal prossimo anno accademico saranno infatti cinque le borse dedicate a rifugiati attraverso il programma Unicore, con l’obiettivo di raddoppiarle nei prossimi anni. Dal 2021 l’ateneo partecipa al programma con l’obiettivo di offrire a giovani rifugiati l’opportunità di accedere a un percorso di laurea specialistica in Italia attraverso corridoi universitari sicuri e regolari. "L’università è, e deve essere, uno spazio aperto, che accoglie il talento dove nasce, anche nei contesti più fragili", afferma il rettore Francesco Billari. A oggi sono nove gli studenti rifugiati attualmente iscritti ai programmi MSc Bocconi, provenienti da paesi come Kenya, Uganda, Mozambico e Malawi.