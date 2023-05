Lecco, Festa dei lavoratori: il maltempo cancella il concerto del Primo maggio

Lecco, 1 maggio 2023 – Il maltempo ferma il concerto del Primo maggio sul lago. A causa della pioggia e del previsto maltempo, è stato annullato il concerto in programma quest'oggi alle 14.30 in piazza Mario Cermenati, sul lungolago di Lecco, in occasione della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Lo annunciano gli organizzatori di Cgil, Cisl e Uil. E' stata invece confermata la celebrazione ufficiale della mattinata con il momento commemorativo dedicato alle vittime del lavoro in Largo Caleotto, davanti al monumento Alla civiltà e cultura del lavoro lecchese, alla presenza degli amministratori provinciali e comunali, dei sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil e dei responsabili dell'Anmil, Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Nei primi due mesi di quest'anno fortunatamente gli infortuni sul lavoro sono in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: in base agli ultimi dati sono calati del 38,2%, da 877 a 542 e non si registrano morti bianche.

“In questo Primo maggio dedicato al 75esimo anniversario della Costituzione italiana vogliamo ricordare i principi sempre attuali sui quali si fonda la vita democratica del nostro Paese – spiegano proprio i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil -. Per noi deve essere occasione per fare memoria, quella memoria che è virtù civile, non semplice ricordo. Fare memoria significa rendere presenti sempre, nell’azione da noi condotta nell’orizzonte del lavoro e dell’impegno sociale, i principi di eguaglianza, solidarietà e giustizia sociale che vivono nella nostra Costituzione repubblicana e antifascista. Ma la memoria si proietta immediatamente al futuro. Dentro il cupo orizzonte dell’aggressione russa a danno dell’Ucraina noi vogliamo un'Europa accogliente che sia motore di pace e solidarietà. Un'Europa che riparta dal lavoro, dalla crescita, un’Europa solidale non ripiegata arcignamente sulle regole del prossimo fiscal compact ma volano per sviluppo, lavoro, occupazione”.

“Celebrare il 1° maggio – proseguono il segretario generale della Cgil di Lecco Diego Riva, della Cisl Monza Brianza Lecco Mirco Scaccabarozzi e il subcommissario della Uil del Lario Dario Esposito - è anche l’assunzione di impegni e obiettivi precisi. Al Governo e al Sistema delle imprese chiediamo un cambiamento delle politiche imprenditoriali, economiche, sociali e occupazionali, e concreti risultati. Su tutti ne indichiamo alcuni che porteremo in piazza nella grande manifestazione unitaria che si terrà il prossimo 13 maggio a Milano per una nuova stagione del lavoro e dei diritti: potenziare l'economia reale puntando su innovazione, ricerca e formazione, combattendo la malavita organizzata, la corruzione, che tanto danno fanno alla nostra economia; un fisco più equo e giusto, che non pesi eccessivamente come ora sulle buste paga dei lavoratori e dei pensionati, maggiore tassazione degli extraprofitti e delle rendite finanziarie; politiche industriali e d’investimento condivise, per negoziare una transizione ambientale sostenibile, sociale e digitale, realizzando un nuovo modello di sviluppo e puntando alla piena occupazione e alla qualità del lavoro”.