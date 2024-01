Prima sfilata in maschera. Torna il Carnevale in città

Comincia il lungo Carnevale vapriese che come sempre prende le mosse il giorno di Sant’Antonio. E proprio domani alle 20.15 è fissata la prima sfilata in maschera per le vie del centro accompagnato dalle note della banda, sarà festa grande fino alle 23.

La lunga kermesse durerà poco meno di un mese, l’ultimo evento in programma sarà Martedì grasso, il 13 febbraio, il clou tre giorni prima con il Carnevalone. È sicuramente il momento più sentito dell’anno nel borgo leonardesco.

Nel 2020 le mascherine di casa furono protagoniste dell’ultima manifestazione prima che l’intero Paese finisse in lockdown sotto la minaccia del Covid. Un trauma.

L’appuntamento è tornato in grande stile solo un anno fa, fatta eccezione per la versione estiva del 2022, come succede nelle strade di Londra, ma l’origine della variante è caraibica. Prima della polmonite da Sars Cov 2 solo la Seconda guerra mondiale aveva messo fine all’allegria sul fiume, tutto era ricominciato nel 1946. La formula è cambiata, anni fa a far la parte del leone erano i carri, ora scomparsi, ma resta la tradizione della sveglia all’alba del Sabato grasso con i campanacci che squillano per tutto il paese. Un momento atteso da grandi e piccini.

Bar.Cal.