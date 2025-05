"Prezzi irregolari". Arrivano le sanzioni ai benzinai furbetti

Indagine a tappetto tra tutti i distributori di carburante e un negozio di parrucchiera abusivo che esercitava senza autorizzazioni e in condizioni igieniche precarie. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Garbagnate hanno fatto un’indagine a tappeto in tutti i benzinai riscontrando diverse irregolarità. Le violazioni principali si sono riscontrate nell’esposizione di prezzi non conformi (esposti prezzi più bassi di quelli effettivamente erogati). Altri prezzi, soprattutto dei prodotti petroliferi più costosi, non erano esposti. Ulteriori irregolarità hanno riguardato la mancata esposizione degli orari di apertura e dei prezzi dei prodotti in vendita all’interno dei market. La polizia locale, infine, dopo diverse segnalazioni, ha controllato all’interno di acconciature e sanzionato il titolare per aver svolto, da anni, l’attività senza autorizzazioni comunali e per violazione delle norme igienico-sanitarie. R.R.