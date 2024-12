Prevenzione, cura e stile di vita. Un sabato dedicato al benessere

Visite ed esami, colloqui e trattamenti, alimentazione, dibattiti e relax. Sotto l’albero di Natale dei melzesi... il benessere. Si tiene domani, fra piazze e vie decorate e illuminate a festa, una specialissima “Christmas edition“ della Giornata del Benessere. "A tutti i cittadini – così i promotori – vogliamo dedicare una giornata da dedicarsi: staccate la spina e prendetevi tempo".

Per l’occasione niente mercatini, dunque, ma un’enorme vetrina della salute, e tante iniziative. Sarà presente per tutto il giorno l’ambulatorio mobile di Lilt, dove sarà possibile effettuare su prenotazione (chiamare le farmacie comunali di via Mantova o Casanova) visite senologiche e mammografie con tomosintesi. La prevenzione sarà tema portante di uno spazio stand informativi in piazza della Repubblica. Saranno presenti dunque Lilt, per informazioni sulla prevenzione oncologica; Farmacie comunali, per colloqui con esperti; Avis Melzo per il controllo gratuito del colesterolo; Udito e benessere per test audiometrici. Vi sarà uno spazio dell’associazione Curamami, per focus su tematiche mamma-bambino e gravidanza. E non mancheranno stand di discipline olistiche, dallo yoga all’osteopatia. Benessere anche a tavola. Le cascine del territorio presenzieranno alla giornata con un mercatino agricolo a tema natalizio, dimostrazioni in diretta e show cooking del benessere. Sarà aperta a tutti i cittadini una “tavola degli assaggi“ a fine mattinata, nel pomeriggio musica con i Guinott de La Martesana e con i Maclaro Cafe, ma anche giochi e merenda con gli Amici di Dea e Nicole. Dalle 15.30 alle 17.30, approfondimenti su “Prevenzione a portata di mano“, “Alimentazione consapevole: gustare senza esagerare“, “Mantenersi attivi e in forma durante le feste“, “Benessere durante le feste, gestire lo stress con momenti di relax“.

Monica Autunno