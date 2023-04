Presunti abusi edilizi Indagato l’architetto

Figura anche l’architetto Paolo Mazzoleni, professore al Politecnico di Milano e attuale assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto abuso edilizio nella realizzazione di una palazzina in fase di costruzione in piazza Aspromonte, zona città Studi. Una contestazione che riguarderebbe la sua qualità di autore del progetto, oltre che di ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, e non ovviamente il suo ruolo nella Giunta nel capoluogo piemontese. "Siamo sereni per il nostro operato, aspettiamo l’evoluzione del procedimento", ha chiarito l’avvocato Maurizio Bortolotto, legale dell’architetto Mazzoleni. L’inchiesta lo scorso ottobre aveva anche portato al sequestro dell’edificio (erano stati costruiti sette piani) all’interno di un cortile di piazza Aspromonte. Sequestro che, però, non è poi stato convalidato dal gip.