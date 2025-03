Pressing sulla Giunta: aspettiamo il DocFap

Nuovo San Siro, Consiglio comunale in campo. Ieri, alla conferenza dei capigruppo, l’ambientalista Enrico Fedrighini, esponente della maggioranza di centrosinistra, ha chiesto formalmente "la convocazione a breve di un Consiglio nel quale il sindaco venga a relazionare sul progetto presentato dai club. La richiesta formalmente presentata prevede che tale passaggio debba avvenire prima di qualunque atto da parte dell’amministrazione".

Il consigliere del Pd Rosario Pantaleo, intanto, cita la valutazione dell’Agenzia delle Entrate (197 milioni di euro per stadio Meazza e aree limitrofe) e nota che "nell’analisi complessiva dell’operazione economico-finanziaria credo sia importante comprendere quale sia la differenza, ad esempio, in merito alla valorizzazione di altre aree della città quale, ad esempio, quello dello scalo di Porta Romana dove, a fronte di un’area avente superficie di 180 mila metri quadrati il relativo valore di acquisto è stato di 190 milioni di euro. Considerando il medesimo rapporto parametrale in teoria l’area della Grande funzione urbana San Siro dovrebbe valere intorno ai 315 milioni. Ci sarà tempo per approfondire".

Un altro consigliere dem, Alessandro Giungi, già martedì, dopo l’invio del DocFap dei club, si era detto contrario al progetto del nuovo stadio: "Ci si augura che tale documentazione sia messa immediatamente a disposizione del Consiglio".

M.Min.