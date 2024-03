Milano, ambientalisti in presidio contro lo smog: “Vietato respirare”

Milano, 2 marzo 2024 – Milano scende in piazza contro lo smog.

Associazioni ambientaliste e partiti dell'opposizione di centrosinistra in Regione Lombardia si sono dati appuntamento alle 15 di oggi in largo Cairoli, per chiedere politiche più incisive contro l’inquinamento e contro la presunta "inerzia" delle istituzioni locali.

Si tratta di una manifestazione 'transgenerazionale', che aprirà con gli interventi dei rappresentanti dei gruppi aderenti e proseguirà anche con musica e balli (previsto il flash mob con il balletto "Staying alive") e terminerà con un'azione di sciame organizzata da Extinction Rebellion.

Alla mobilitazione partecipano tra gli altri Movimento Beni Comuni, Genitori Antismog, Rete Ambiente Lombardia, Legambiente Ticino Rifondazione Comunista, Movimento 5 stelle, Possibile, Sinistra Italiana, Europa Verde e Pd.

"Senza cibo e acqua possiamo sopravvivere per diversi giorni, ma senza aria possiamo resistere al massimo quattro minuti. Eppure, mentre cibo e acqua sono oggi a norma di legge, l’aria è ancora ufficialmente illegale in Italia, in particolare in Lombardia e ancora di più a Milano. E così ogni giorno viviamo un paradosso: se dal rubinetto esce acqua marrone ci allarmiamo, se la mozzarella diventa blu denunciamo, ma se l`aria ci fa tossire e ammalare ci rassegniamo”, si legge nell'invito alla manifestazione.

“Chiediamo a tutte le organizzazioni, comitati, partiti e ai cittadini attivi di unirsi a noi nel promuovere questa mobilitazione al fine di sensibilizzare le istituzioni, ma anche la cittadinanza, su questa catastrofe ambientale e sanitaria senza precedenti. Urge un drastico cambio di rotta che parta da una presa di coscienza della ormai letale crisi climatica e ambientale con interventi risolutivi a tutela della salute delle persone” hanno aggiunto gli organizzatori.