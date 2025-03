Presidio e odg: no a Forza nuova in Consiglio

Partito democratico e Anpi Cormano in piazza Scurati contro la presenza di Forza nuova nel consiglio comunale cittadino. Lunedì 31 marzo, alle 19.30, "saremo in piazza, per partecipare al presidio organizzato da Anpi Cormano, per ribadire con forza che la nostra democrazia trae le sue origini nei valori della Resistenza e che nelle istituzioni democratiche e repubblicane non ci può essere spazio per Forza nuova" precisano in una nota i rappresentati del Pd metropolitano, milanese e cormanese. Questa è la risposta democratica dell’opposizione alla notizia che il consigliere comunale Massimiliano Festa ha lasciato Fratelli d’Italia per entrare a far parte di Forza nuova. Come dichiara Alessandro Capelli, segretario del Pd Milano metropolitano "Sarò in piazza a Cormano, perché non è accettabile che Forza nuova trovi spazio nelle istituzioni repubblicane. La nostra è una democrazia fondata sull’antifascismo, sui valori della Resistenza". La maggioranza di centrodestra, in consiglio comunale, previsto sempre lunedì alle 20, presenterà l’ordine del giorno “Cormano e le sue istituzioni dicono no a Forza nuova e a qualsivoglia movimento neofascista e antidemocratico“.

Gi.Na.