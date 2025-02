Presi ladro nella Rsa Redaelli e tre borseggiatrici in centro

In manette un albanese di 35 anni per detenzione di droga. L’uomo, al volante della sua auto, è stato fermato nel pomeriggio di sabato in piazzale Loreto e trovato in possesso di 630 euro e della cocaina, un’altra busta di polvere bianca (13 grammi) l’aveva lanciata dal finestrino per evitare l’arresto. In un’altra auto parcheggiata in via Marinella, sotto il sedile passeggero, sequestrate 150 dosi di cocaina dal peso di 200 grammi.

Sempre per spaccio, due arresti sabato sera nei mezzanini del metrò. Il primo ad essere preso, alle 18.30, un 30enne milanese in Cordusio, sulla rossa: aveva 4 dosi di coca da un grammo, e nel suo appartamento la polizia ha sequestrato tre sacchetti di marijuana per un totale di 1,8 chili. Due ore e mezza dopo nel mezzanino della stazione Cadorna, la Polmetro ha arrestato un egiziano di 24 anni con sei pezzi di hashish per 145 grammi.