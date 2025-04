Presa pusher di 25 anni con la coca rosa in casa

Dal controllo a Precotto al blitz a casa della spacciatrice. Tutto in pochi minuti. Venerdì pomeriggio, gli agenti della Polmetro hanno fermato un cinquantenne all’uscita dalla metropolitana per una verifica di routine: quest’ultimo ha subito consegnato una dose di cocaina e 6 grammi di hashish, dicendo di averli acquistati a casa di una donna residente a Sesto San Giovanni. A quel punto, i poliziotti si sono presentati in via Fratelli Picardi: nell’abitazione della venticinquenne, sono stati trovati 6.570 euro, 5 grammi di hashish e 4 di coca rosa. La pusher è stata arrestata anche per la resistenza opposta agli investigatori.