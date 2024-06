"Preparata al peggio, ero tranquilla..."

Sono iniziate le prove della maturità 2024, tra serenità, voglia di vacanze e test per entrare in università. "I professori hanno parlato della maturità sempre con molta serietà e che sarebbe stata difficile a livello emotivo. Probabilmente ci hanno preparato al peggio, per poi scoprire che è stato un momento tranquillo. Eravamo sempre tra di noi a svolgere un tema e non ho avuto ansie. Ho scelto il tema argomentativo, in cui l’uomo rincorre la perfezione ad ogni costo, mentre sostengo l’elogio alla imperfezione", spiega Vittoria De Filippi, studentessa del Levi con indirizzo biologico sanitario. E sono proprio le materie di anatomia, igiene, fisiologia e patologia le sue materie preferite. A maggio ha tentato il test di medicina. Se andasse male, la scelta cadrebbe su biologia. A maturità terminata, la aspetta il viaggio Interrail con una amica.

"Le simulazioni dell’esame durante l’anno mi hanno aiutato e rimanere tranquillo. Ho scelto la traccia del diario e della scrittura idealistica dell’epoca e del digitale ora. Le mie materie preferite però sono anatomia e chimica, a settembre mi iscriverò a fisioterapia. Superati gli orali la mia preoccupazione, perché è un’esperienza nuova, andrò in vacanza con i miei compagni di classe a Palma di Maiorca", spiega Samuel Bhuat dal Levi.

"Ho scelto la traccia C, del diario privato e dei social. Avevo tante cose da dire in merito, soprattutto la paura di esporsi e di essere giudicati, perché conta di più apparire che essere. Vedremo la prova di oggi, la seconda e per me la più complicata perché è scelta dal ministero e perché dipende dalla nostra preparazione fatta con i docenti. Il premio sarà poi una vacanza con gli amici a Creta. Ho provato il test di marketing in Bicocca, speriamo mi prendano, altrimenti sceglierò tra un posto di lavoro proposto e un’altra scuola", commenta Simone Acconcia studente dell’Erasmo ad indirizzo informatico e telecomunicazioni.

"La maturità quest’anno è iniziata bene, tutti puntuali e delle tracce di temi interessanti. Ho visto i ragazzi consapevoli, tranquilli, sereni e dalle parole scambiate post esame, hanno argomentato le scelte e mi hanno fatto un’ottima impressione. In tanti hanno scelto i temi della prova C, di riflessione, critica su temi di attualità", conclude Giuseppe D’Amelio, vice preside dell’Erasmo.