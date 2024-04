Prenota e paga la casa per le vacanze, ma non esiste Un presunto truffatore milanese denunciato per aver pubblicato un falso annuncio di affitto su Internet sull'Isola d'Elba. Una turista truffata ha versato 400 euro come caparra per un appartamento inesistente. Le indagini dei carabinieri hanno identificato l'uomo, non nuovo a simili azioni. La truffa delle case vacanze online è diffusa, si consiglia cautela prima di effettuare pagamenti.