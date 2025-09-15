Torna il Premio Rossella Minotti, concorso giornalistico per cronisti under 35

Milano – Torna anche quest’anno il Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso intitolato alla collega de “Il Giorno” prematuramente scomparsa nel 2019. Giunta alla sesta edizione e promossa dalla famiglia di Rossella e dalla FNSI, l’iniziativa è rivolta ai giornalisti under 35.

Requisiti e premi

Il Premio Minotti edizione 2025 conferma, come negli scorsi anni: – l’estensione della partecipazione a tutte le colleghe e a tutti i colleghi fino a 35 anni facenti parte dell’Ordine dei giornalisti, incentivando nel contempo l’iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella FNSI; – la dotazione del Premio di 6.000 euro così suddivisi: 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni a) quotidiani e periodici; b) web (scritto) e agenzie di stampa; c) radio, televisioni e video web; Nel caso il vincitore sia iscritto al sindacato dei giornalisti FNSI, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.

I patrocini

L’iniziativa del Premio, partita e finanziata dalla Famiglia di Rossella con il sindacato unitario dei giornalisti, la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), ottiene anche per il 2025: - il patrocinio con contributo economico del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG); - il gratuito patrocinio della Associazione Lombarda dei giornalisti (ALG) che mette a disposizione del concorso la segreteria organizzativa e amministrativa; - il gratuito patrocinio della Associazione Alumni AWT (AAAWT) che riunisce gli ex allievi della prima scuola di giornalismo italiana, che fu frequentata anche da Rossella; - il gratuito patrocinio del Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati (GLGP) che aderisce al concorso in termini di solidarietà inter-generazionale.

Le regole

La partecipazione è gratuita, gli articoli dei partecipanti – che quest’anno potranno concorrere CON UN SOLO ELABORATO E SOLO IN UNA DELLE TRE SEZIONI - vanno inviati entro il 31 dicembre 2025 in base al bando del Premio Minotti che è pubblicato sui siti: www.fnsi.it; www.odg.it; www.alg.it. Chi intende partecipare può inviare i suoi articoli, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 30 novembre 2025 su una testata registrata, alla segreteria: premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it

La carriera di Rossella e l’impegno sindacale

Il Premio è intitolato a Rossella Minotti, che lavorò per quasi tutta la sua vita a “Il Giorno”, dove terminò la carriera come caporedattore, e ci ha lasciati, a causa di una malattia crudele, a soli 56 anni d’età, l’11 marzo 2019. Rossella aveva sempre nel suo grande cuore i giovani, in cui credeva molto: ha fatto crescere professionalmente tante giornaliste e tanti giornalisti. Perciò il Premio a lei dedicato è riservato a colleghe e colleghi under 35. Rossella, inoltre, era una donna molto impegnata nella difesa dei diritti professionali e sindacali: fece parte del Consiglio Nazionale FNSI, a più riprese del Cdr de “Il Giorno” e in più mandati fu prima nel Collegio dei Probiviri e poi nel Consiglio Direttivo dell’ALG. Perciò il Premio Minotti ha tra i suoi scopi l’incentivazione di colleghe e colleghi a iscriversi al nostro sindacato unitario dei giornalisti.