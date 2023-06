Premio Marzia Galli Kienle: 20mila euro al ricercatore Alessandro Mannucci

Il premio, da 20mila euro, l’ha vinto Alessandro Mannucci, 29 anni, specializzando in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva al San Raffaele, per uno studio che indaga le correlazioni tra sindromi genetiche non rare e il rischio di sviluppare un tumore all’endometrio o al colon. Sei menzioni speciali da mille euro sono andate ad altrettanti ricercatori (dello stesso San Raffaele, dell’Istituto dei tumori, dell’Università di Torino, dell’Irccs di Candiolo e dell’Ifom), tutti under 35. Come prevede il premio istituito da SOS (Solidarietà in Oncologia San Marco e San Pietro, nata da medici e operatori dei Policlinici del Gruppo San Sonato) e intitolato alla memoria della professoressa Marzia Galli Kienle, che ha già sostenuto una cinquantina di ricercatori lombardi in oncologia e con questa settima edizione diventa nazionale.