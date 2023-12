Premiata per un saggio su Auschwitz la fumettista Serena Romano

La fumettista sestese Serena Romano (nella foto) è stata premiata in Regione per il suo saggio “Dov’era l’uomo ad Auschwitz“ (Albatros). "La riflessione-tormento attorno al tema dei campi di sterminio non ha fine, esattamente come gli echi di un dolore troppo grande per essere compreso – ha spiegato l’autrice –. È un argomento difficile da mettere a fuoco o da visualizzare. Eppure, accanto a letteratura, saggistica, documentari e immagini di repertorio, anche i fumetti e le graphic novel hanno tentato e tentano la riflessione sulla materia". Romano in questo saggio, che ha già ottenuto grande successo di vendite e pubblico, analizza diverse opere, da Maus di Spiegelman a La stella di Esther di Heuvel-Van Der Rol.