"Premi al Concorso Federchimica a Novate Milanese: la Rodari fa incetta di riconoscimenti"

Il premio Federchimica “Chimica, la scienza che salva il mondo“ ha coinvolto 5mila ragazzi di scuola media. La Rodari di Novate ha conquistato tre premi e due menzioni speciali. Si è svolta al Museo della scienza e della tecnologia di Milano la cerimonia di premiazione. Le scuole hanno vinto un buono per l’acquisto di materiale scientifico e i concorrenti individuali un tablet di ultima generazione. Il concorso richiedeva di descrivere in modo creativo – con un video, un racconto, un articolo – le conquiste tecnologiche e scientifiche che hanno migliorato il nostro mondo, con particolare riferimento al ruolo fondamentale della chimica per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile poste dall’Agenda 2030 dell’Onu. Gaia Pederzoli della 1^C della Rodari ha realizzato un servizio di telegiornale confrontando le testimonianze delle persone, interviste fatte a dei cittadini, e l’opinione dell’esperto, il farmacista. Il premio Agrofarma è andato alla classe 1^C, grazie a un video con protagonista la classe che illustra tutte le proprietà degli agrofarmaci. Il premio Assogastecnici è andato a Rossella Casaccio della 1^B. "Un video che ha rivelato un’ottima padronanza del tema trattato", spiega la giuria. La menzione speciale di Assosalute è andata a Giuliana Nour Alì della 1^C, mentre la menzione speciale Agrofarma è stata assegnata alla classe 1^B per il laboratorio degli agrofarmaci. "Questa è l’ulteriore conferma che la scuole lavorano nella direzione giusta e che i ragazzi hanno acquisito competenze che saranno spendibili nel mondo del lavoro. Sicuramente è anche una grande soddisfazione per noi. I ragazzi durante la premiazione erano entusiasti", spiega la dirigente scolastica Stefania Firetto.

Davide Falco