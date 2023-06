Pregnana Milanesi, Con l'assunzione del nuovo Agente, la Polizia Locale è operativa al completo

Comando della polizia locale di Pregnana al completo. È entrato in servizio il nuovo agente, Cristiano Severi (nella foto con sindaco e comandante). Con questa assunzione ora i vigili in servizio sono 5. Il nuovo agente ha già fatto esperienza nei Comuni di Lainate e Pogliano. "Il comando di polizia locale è tornato finalmente a organico completo e pienamente operativo – commenta il sindaco Angelo Bosani –. Già negli ultimi mesi l’attività della polizia locale sul territorio è ripresa in modo più efficace rispetto al passato, quando per un periodo eravamo rimasti con solo tre agenti operativi. Ora la nuova assunzione garantisce la copertura di tutti i turni giornalieri e quindi una maggiore presenza sul territorio, abbiamo aumentato il numero e l’efficacia dei controlli, garantendo in questo modo una maggiore vicinanza ai cittadini". L’amministrazione comunale in questi anni ha investito molto sul fronte della sicurezza, anche con l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, l’acquisto di nuovi mezzi e apparecchiature. Al comando è arrivato anche un nuovo comandante, Flavio Ferzoco, e nelle scorse settimane sono iniziate le pattuglie estive nei luoghi più a rischio: stazione ferroviaria, area feste di via Gallarate, parchi pubblici e l’area dei portici di via Varese. Ro.Ramp.