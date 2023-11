Pratiche digitali sempre più snelle e inclusive

Razzante*

Quando si parla di cittadinanza digitale si fa riferimento anche alle politiche di inclusione nei servizi civici e all’importanza che le tecnologie possono avere nella tutela dei soggetti più fragili. Il Comune di Milano si è confermato pioniere nello sviluppo di innovazioni nei servizi civici grazie allo sviluppo di Side, un nuovo e moderno sistema informatico della popolazione che, in dialogo con la piattaforma di Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), permette la lavorazione semplificata di oltre il 40% delle pratiche online che hanno ad oggetto cambi di residenza eo di indirizzo.

Una piccola ma significativa rivoluzione che ha portato ad azzerare gli arretrati, a ridurre ai minimi storici i reclami e a diminuire i tempi di lavorazione delle pratiche stesse. Per i cambi di residenza si è passati dai 45 giorni calcolati al 3 marzo 2023 ai 5 giorni attuali, mentre per quelli di indirizzo dai 70 ai 20 di oggi. Per quanto riguarda, invece, le iscrizioni di cittadine e cittadini stranieri i tempi di evasione per le pratiche sono di 5 giorni per cittadinanze presenti in Anpr e di 20 giorni in media per coloro che non sono presenti sulla piattaforma nazionale e devono presentare la domanda sulla piattaforma comunale Elix form. Il totale delle pratiche lavorate dal Comune per le nuove iscrizioni nella città di Milano da altro comune è stato - dal 1° gennaio al 30 settembre di quest’anno – di 56.227, rispetto alle 48.828 registrate nello stesso periodo del 2022. Palazzo Marino ha poi finalizzato la migrazione nell’Anpr per creare una banca dati centralizzata della PA, dove confluiscono le informazioni di tutti i residenti in Italia e degli italiani residenti all’estero. Ogni cittadino può consultare da casa i propri dati anagrafici, ottenere un certificato (anagrafico e di stato civile) ed effettuare un cambio di residenza eo indirizzo.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica