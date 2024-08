Pranzo di Ferragosto in compagnia, la gioia di Andrea: “Il migliore degli ultimi 10 anni”

Novate Milanese (Milano) – “È stato il Ferragosto più bello degli ultimi dieci anni”. A dirlo è Andrea Capizzi, cittadino novatese di 77 anni. Andrea da undici anni ha perso la mamma, con cui conviveva. Da allora è rimasto solo e in suo aiuto sono intervenuti i servizi sociali che quotidianamente si prendono cura di lui in diverse situazioni. “Il mese di agosto è per me il più brutto – spiega Andrea –. Molte persone vanno via, chiudono i negozi, non c’è in giro nessuno anche per scambiare due chiacchiere e mi sento solo”.

Durante il giorno ad Andrea piace andare in un bar vicino a casa dove può leggere i quotidiani, una delle cose che gli piace di più e trova sempre qualche persona con cui commentare gli articoli. Fino a qualche tempo fa lo faceva con Giuseppe, un operatore che poi è andato in pensione. Durante l’anno invece è presenta in quasi tutte le iniziative organizzate dal Comune: feste delle associazioni sportive e culturali e dove c’è musica. “Mi piace tanto il cinema e purtroppo qui a Novate non c’è più. Ci andavo volentieri. Quando sono a casa guardo la televisione, i documentari, mi piacciono Licia Colò e Alberto Angela. In questo periodo ho seguito le gare delle Olimpiadi e mi sono sentito meno solo”, continua Andrea.

E in questi giorni vicini al Ferragosto, la situazione della solitudine è peggiorata, ma quest’anno c’è stata una sorpresa. “Durante l’anno frequento i corsi della terza età e partecipo a pomeriggi di gioco organizzati dall’associazione mondodisabile.it di Novate. A sorpresa loro hanno organizzato un pranzo con una decina di persone e mi hanno invitato. Sono stato contento, mi sono divertito. Oltre a mangiare abbiamo fatto dei giochi di società. Era da tanti anni che non facevo qualcosa di bello in quella giornata”, spiega Andrea.

A parte questa settimana, durante l’estate Andrea partecipa anche a dei corsi organizzati dal Comune, “Attiva-mente“ che lo impegna una volta alla settimana. È capitato che andasse anche in vacanza con il gruppo del Cdd di Novate, ma negli ultimi due anni ha preferito rimanere a casa. Il novatese è in pensione dal 2011, prima lavorava nella cooperativa sociale di Novate “La fabbrica dei segni“. “A me piace stare con le persone e potere parlare. Mi piace anche ascoltare e imparare cose nuove, anche per questo vado alle presentazioni organizzate a Novate”, conclude Andrea.