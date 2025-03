Pozzuolo, la polizia locale. Unione Comuni Martesana. Via libera al finanziamento

Un nuovo veicolo di servizio a basse emissioni inquinanti per i pattugliamenti su strada, un etilometro di nuova generazione, indispensabile per i controlli sulla guida in stato di ebbrezza e nuove ricetrasmittenti per comunicazioni e contatto fra la centrale operativa e le pattuglie all’esterno. Ma anche un sofisticato impianto antintrusione, per mettere già da ora in sicurezza la nuova sede, dove il comando di polizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana, approdato a Pozzuolo dopo l’uscita dalla compagine del Comune di Truccazzano, traslocherà entro l’estate. Spese di primavera rese possibili da un finanziamento regionale importante portato a casa nelle scorse settimane. "Un ottimo risultato - così il comandante Salvatore Guzzardo -. Le nuove strumentazioni ci consentiranno di potenziare il servizio. Che deve essere sempre più al passo con i tempi". Il progetto che ha consentito l’accesso al finanziamento era stato presentato dal comandante nel gennaio scorso. Corredato da ipotesi di spesa e da una fotografia del bacino di competenza del comando: quasi 26 chilometri quadrati a cavallo di tre Comuni (Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate), due grandi strade che lo attraversano (sp 103 e Padana superiore), un importante carico di traffico pesante "e un elevato transito di veicoli all’interno dei centri abitati, anche per la presenza di due stazioni ferroviarie in Pozzuolo e della stazione capolinea della metropolitana 2 a Gessate, comune contiguo a Bellinzago". La lista della spesa: mezzi e strumentazioni per i controlli stradali, ulteriori dispositivi per le comunicazioni interne a un comando operativo su territorio vasto. "Il progetto - così Guzzardo - prevedeva una spesa totale di circa 66mila euro, finanziabili per metà dalla Regione. Solo nei giorni scorsi abbiamo appreso del buon esito, il comando potrà provvedere subito ad acquistare mezzi e attrezzature. La rendicontazione finale sarà a settembre, quando tutte le ‘forniture’ saranno già state acquistate e in piena “attività”". Il comandante Guzzardo, è tornato "in sella" alla Polizia dell’Unione dei Comuni dopo tre anni trascorsi a Cremona: "Ho trovato collaboratori nuovi: un’ottima squadra che ha un obiettivo comune, contribuire all’aumento della sicurezza sui territori". Un ringraziamento "alla Regione e ai sindaci dei tre Comuni".