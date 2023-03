Incidente a Pozzo d’Adda: morte due persone dopo l’impatto contro il muro

Pozzo d’Adda (Milano), 25 marzo 2023 – Due persone morte: questo è il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto attorno alle 11.20 a Pozzo d’Adda, piccolo centro della provincia di Milano, non lontano da Cassano e Trezzo.

Dove

Polizia locale e soccorritori, lanciato l’allarme, si sono precipitati in via Roma all’altezza del civico 42. Qui non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di due persone: un uomo di 66 anni al volante dell’automobile uscita fuori strada, e una donna di 70 anni che era a bordo del mezzo. Via Roma è la strada che collega il centro di Pozzo alla provinciale 25 fra Vaprio e Gorgonzola

La dinamica

La Toyota C-hr guidata dal 66enne è finita fuori strada andando a sbattere violentemente contro un muretto di cinta di una abitazione privata. L’impatto non ha lasciato scampo nè al conducente nè al passeggero, rimasti incastrati tra le lamiere. Ancora in corso d'accertamento le cause dell’incidente: per ora non si esclude nulla, dal malore alla distrazione.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso e alle ambulanze, anche i vigili del fuoco e la polizia locale, cui sono affidati i rilievi del caso. Un intervento tanto rapido quanto vano. Per l'uomo e la donna non c'era più niente da fare.