Positivo all’alcol test alla guida, patente ritirata a un 57enne

Non si è fermato all’alt imposto dagli agenti della polizia locale di Rho, si è dato alla fuga a bordo della sua Audi A3 sperando di riuscire a seminare la pattuglia, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento e sottoposto all’alcol test. Il suo tasso alcolemico era pari a 1.86 g/l, rispetto al limite di legge di 0.50. Al 57enne italiano è stata ritirata la patente e confiscata la macchina. È successo l’altro giorno in via Ghisolfa, ma non si tratta di un caso isolato, in sei mesi è il quarto automobilista fermato e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Altri dieci automobilisti sono stati sorpresi alla guida senza la patente, sono state contestate 48 omesse revisioni e 16 mancate assicurazioni. Posti di controllo sono stati organizzati anche nel mese di agosto anche con l’ausilio di pre test per alcol e droga e di TargaSystem. "La polizia locale prosegue i controlli, secondo le indicazioni ricevute - commenta il sindaco Andrea Orlandi -. Continuiamo a investire grande attenzione sulla sicurezza stradale: chi si mette alla guida avendo bevuto può causare gravi incidenti. Preoccupano anche le omesse revisioni e assicurazioni: in caso di incidente, chi invece è in regola incappa poi in serie difficoltà. Continuiamo a vigilare per tutelare il più possibile tutti i rhodensi". Ro.Ramp.