Porte aperte all’Asilo del cane

Una grande festa di Primavera, in cui poter visitare tutti gli amici a quattro zampe dell’Asilo del Cane senza appuntamento e conoscere chi si prende cura di loro nella permanenza al rifugio padernese. Nella struttura di via Mazzini dalle 9 alle 13 si terrà un corso di primo soccorso, per insegnare le prime tecniche di assistenza in attesa dell’arrivo del veterinario. Dalle 12 alle 14 ci sarà un pranzo solidale e dalle 14 laboratori per i più piccoli. Dalle 15.30 sfileranno i "cercafamiglia dall’Asilo" e saranno organizzati percorsi ludici per i cani di famiglia. Ci saranno i volontari che, per tutta la giornata, guideranno i partecipanti in un tour della struttura che accoglie centinaia di cani e gatti, che sono in cerca di una famiglia dopo essere stati abbandonati La.La.