Porta Garibaldi, rissa tra giovanissimi: nove allontanati dalla zona rossa. Un accoltellato in stazione

Milano – Una rissa e una tentata rapina nell’area della stazione Garibaldi, sabato pomeriggio. Ancora guai in questa zona calda, sorvegliata speciale per la presenza di bande di giovanissimi. La polizia è intervenuta poco dopo le 18 nella porzione sotterranea di piazza Gae Aulenti dove alcuni ragazzi egiziani, alcuni anche minorenni come è emerso in seguito, si stavano fronteggiando urlando e spintonandosi: un principio di rissa stroncato dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia coordinati da Angelo De Simone, impegnati nel servizio Alto impatto, che hanno placato gli animi. Nove ragazzi sono stati indagati per rissa; uno per il possesso di arma da taglio. Per tutti è poi stato emesso un ordine di allontanamento dalla “zona rossa“. L’area di Porta Garibaldi è infatti tra le cinque zone (le altre sono quelle attorno alla Stazione Centrale e a Rogoredo, Corvetto compreso, a cui si aggiungono i Navigli con la Darsena e piazza Duomo ) in cui a fine dicembre è scattato il provvedimento del prefetto: l’ordinanza in vigore fino al 31 marzo prevede il divieto di “stazionare” per persone che “assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti” e con precedenti per droga o reati contro la persona, furto con strappo, rapina, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Se “pizzicate“ dalle forze dell’ordine, queste persone possono essere immediatamente allontanate. Così è stato sabato.

E non è finita. Perché qualche ora dopo, alle 22 di sabato – i due fatti non risultano al momento essere collegati – un 23enne marocchino ha chiesto aiuto ad Abbiategrasso, dove risiede, per una ferita da taglio all’addome. Il giovane è stato soccorso in via Mazzini. Quando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto, ha riferito ai militari di aver subito attorno alle 18, nei pressi della stazione ferroviaria di Garibaldi, un tentativo di rapina da parte di quattro soggetti che lo hanno minacciato chiedendogli soldi.

I rapinatori, sempre nella ricostruzione fornita dal giovane, non avendo ottenendo il denaro richiesto lo hanno ferito con una coltellata all’addome, fortunatamente non profonda. Il giovane è stato infine trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice verde.