Ponte pedonale. Montato di notte lo “scheletro“

Con un montaggio nella notte, è stato concluso lo scheletro della passerella di Palazzolo, chiusa da 5 anni all’interno del parco del Seveso a causa di cedimenti strutturali. Il transito, però, è ancora interdetto a ciclisti e pedoni: la concludione dei lavori, infatti, è prevista solo per la fine dell’anno. Le operazioni dovranno proseguire nelle prossime settimane, dopo la gettata del calcestruzzo per preparare il fondo e l’ancoraggio del pezzo sopra la ferrovia. Prima di tornare percorribile, la struttura dovrà essere tutta rivestita, bisognerà poi pulire il verde delle due rampe di accesso e soprattutto fare le prove di carico per il collaudo statico. Senza quest’ultimo step l’infrastruttura non può tornare accessibile al pubblico. Prima del test finale, i tecnici di Città metropolitana dovranno fare diverse prove, raccogliere i dati, compararli in valutazioni. Per questa fase serviranno almeno tre mesi di lavoro, ma la normativa estende fino a sei. L’altra sera è stato installato l’ultimo pezzo sopra la ferrovia e sono stati fissati i bulloni per bloccare gli appoggi.

Le operazioni si sono svolte in notturna, senza l’alimentazione elettrica per la sicurezza dei lavoratori e per non interrompere il servizio, nel rispetto dei tempi settati da Ferrovie Nord. La passerella sarà completata per dicembre. Città metropolitana ha già aggiudicato a un’altra ditta tutte le finiture, che impegneranno il cantiere per altri tre mesi: domani ci sarà una nuova riunione proprio con l’impresa e l’auspicio è di riuscire ad anticipare gli ordini di tutte le forniture così da iniziare a rivestire a fine settembre. Il cantiere in questi anni ha proceduto a singhiozzo prima per la mancanza di fondi, poi per continui imprevisti che hanno portato alla demolizione totale del ponte in legno.

Laura Lana