Ponte ciclopedonale, via ai lavori

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo scavalco della provinciale Vigentina che unirà di quartieri di via dei Pini con via delle Rose. Come primo intervento è stato chiuso l’accesso a via dei Pini e per chi proviene dalla provinciale Vigentina. I lavori, oltre alla realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale, prevedono anche la realizzazione di una nuova rotatoria in sostituzione di quella esistente che presenta uno svincolo pericoloso. Dopo oltre vent’anni di parole arrivano i fatti. L’area lungo la provinciale Vigentina è stata cantierizzata. Per chi proviene dal pavese l’accesso a via dei Pini è stato chiuso.

Per chi viaggia in direzione Pavia, le corsie di uscita dall’attuale rotatoria sono state ridotte da due ad una. Il nuovo scavalco diventerà un collegamento ciclopedonale moderno tra il quartiere dei Pini e quello delle Rose. Una volta realizzato il nuovo ponte verrà demolita la vecchia struttura fatiscente.

Il collegamento consentirà di raggiungere facilmente il centro polifunzionale, col comando della polizia locale, le attività commerciali del quartiere delle Rose. La realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale rientra in un più ampio piano di recupero della zona già in atto da alcuni anni.

Mas.Sag.