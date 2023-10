Pomeriggio di concerti per la rassegna JazzMi

La rassegna JazzMi, che propone concerti diffusi tra Milano e hinterland per far conoscere il genere musicale, torna a Trezzano con due appuntamenti al Parco del Centenario. Oggi alle 15 suonerà il “Bouncing Trio” e alle 17 “Moi-Gea“. Il primo è un gruppo di musicisti che mescola vari stili, i secondi proporranno un‘attività di gioco musicale. Il più importante festival jazz d’Italia fa tappa anche a Corsico. Sabato 21 ottobre, in via Cavour, alla Fontana dell’Incontro, si esibiranno, dalle 19.30, i “Jazzera Brasilian Quartet”, che fondono il jazz con la musica brasiliana, e i “MagGuffin”, che propongono sonorità nuove di jazz con incursioni di altri generi come il funk e la world music.