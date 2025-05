Polo culturale: stand comunale via alle idee

Nuovo polo culturale a Gessate, percorso partecipativo al via. Si chiama "Fare Cultura" e si apre proprio oggi: uno stand informativo comunale per raccogliere i primi spunti, contributi e suggerimenti sarà posizionato all’ingresso di villa Daccò nell’ambito della giornata "Noi per voi". Il progetto di un polo culturale in paese è stato, sin dal principio, uno dei fiori all’occhiello del programma amministrativo della Mantegazza bis. "Sarà - spiega l’assessore alla Cultura Roberta Crippa - un luogo dedicato all’incontro, alla condivisione di idee e alla promozione della cultura". C’è un luogo fisico: "Grazie a un progetto di trasformazione, l’edificio di via Di Vittorio, ex nido comunale, diventerà il primo polo culturale del paese. Ospiterà la nuova casa della biblioteca con spazi innovativi e sale studio, uno spazio flessibile per eventi, pronto ad accogliere spettacoli, incontri e iniziative, e un grande giardino per incontrarsi".

L’apertura del percorso "Fare Cultura": "Lo stand informativo - così una nota comunale - sarà allestito domani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17. Sarà una prima occasione per scambiarsi idee e suggerimenti. Bambini e ragazzi potranno contribuire a immaginare il futuro Polo Culturale con disegni che verranno esposti al momento. Una mostra in diretta". Sempre oggi partirà un sondaggio aperto alla cittadinanza. Il percorso Fare Cultura si concluderà a gennaio 2026 con un incontro di condivisione e conclusione, preliminare alla vera progettazione. "In questi mesi verranno coinvolti giovani, scuole, cittadini, associazioni, amministratori".

M.A.