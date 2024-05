“Vi ammazziamo pagliacci”, poliziotti circondati da 50 persone in via Solari: salvati dai colleghi

Momenti di tensione nella serata di giovedì 30 maggio in via Solari. Attorno alle 20.30, una 39enne di origine colombiana, in stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a danneggiare gli arredi interni dell'Harmony Lounge Cafè. A quel punto, il titolare del locale ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. Negli attimi più concitati, gli agenti sono stati circondati da una cinquantina di persone, che hanno provato a evitare l'arresto, ma alla fine sono riusciti a portare a termine l'intervento e ad ammanettare la donna, il figlio ventenne con precedenti per resistenza e lesioni, un diciannovenne e un ventiduenne. Uno dei poliziotti ha riportato lesioni al polso e alla mano destra, con sei giorni di prognosi al Fatebenefratelli.

Il primo intervento

Il primo equipaggio dell'Ufficio prevenzione generale è arrivato alle 20.30 davanti al bar: alla vista della polizia, la donna si è agitata ancor di più e ha cercato di rientrare nel locale per danneggiarlo ancora. In quel frangente, sono intervenuti il figlio della donna e i due amici per difendere la trentanovenne, aggredendo gli agenti e urlando frasi come "Vi ammazziamo, pagliacci".

I poliziotti accerchiati

Alla scena si sono avvicinate una cinquantina di persone, che hanno circondato i poliziotti gridando di lasciare andare i ragazzi e inveendo contro di loro. "Mandate subito qualcuno, li stanno accerchiando", la chiamata allarmata di una residente alla centrale operativa di via Fatebenefratelli. In via Solari sono arrivate altre quattro Volanti: i poliziotti sono riusciti a completare l'intervento e a portare in Questura la donna e i tre ventenni, tutti con precedenti e uno affidato in prova ai servizi sociali. I quattro arrestati abitano tutti nella zona.