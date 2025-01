Polizia locale, un anno di intenso lavoro

Duecentosettanta ore di servizio davanti alle scuole, 384 impegnate in posti di controllo, quasi 500 sanzioni spiccate per mancato rispetto del codice della strada, 294 controlli con dispositivi autovelox, oltre seimila avvisi di violazione, oltre duecento ore spese per presidio e pattugliamento del territorio nei punti critici, 113 persone controllate. Sul fronte incidenti 58 i sinistri rilevati, su quello dei progetti in collaborazione con altri comandi locali e con gli enti sovracomunali la partecipazione alle uscite nell’ambito del progetto Smart. Non certo ultima, una sempre intensa attività in materia ambientale, oltre 400 ore spese nei mercati e una nutrita, e quotidiana, attività d’“ufficio“: quasi 1.800 accertamenti anagrafici, 185 notifiche. Da segnalare i tanti eventi di formazione, L’ultimo, poche settimane fa, aveva coinvolto decine di agenti in arrivo da tutta la zona: al centro, fra altri temi, la nuova normativa sui monopattini elettrici. Ecco il report d’attività del comando di Polizia locale, dall’estate scorsa guidato da Ugo Folchini. Comando in crescita: 13 operatori in divisa, una collaboratrice amministrativa, la prospettiva di nuove assunzioni. E dotazione tecnologica sempre maggiore: quasi 200mila euro, fra fondi comunali e fondi introitati da bandi, per l’acquisto di nuove telecamere. Oggi il “parco“ è di circa 95 impianti: utili, nel corso dell’anno, a identificare autori di atti vandalici o a supportare attività di polizia. "L’arrivo del nuovo comandante ha dato un decisivo impulso alle attività della nostra Polizia locale – così il sindaco Antonio Fusè – e il bilancio del 2024 è incisivo e importante. Proseguiamo sulla stessa strada".

I numeri e gli encomi. Nel corso delle celebrazioni per san Sebastiano, allargate anche a rappresentanti dei comandi di Polizia locale di altri Comuni d’area, sono stati consegnati encomi agli agenti che si distinsero durante un’operazione particolarmente delicata qualche mese fa: l’operato dei vigili melzesi permise l’arresto di tre soggetti “maratoneti delle rapine“ ai danni di autotrasportatori in sosta. Il riconoscimento è andato al comandante Ugo Folchini, alla vice Michela Polenghi e agli agenti Raffaele Stanzione, Giuseppe Pescatore, Vincenzo Ciani e Francesco Tammasino. Monica Autunno