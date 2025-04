Polizia locale dotata di taser. Ok dal sindaco

Anche il comando di Cinisello Balsamo potrebbe vedere, a breve, l’introduzione del taser. Il primo corpo ad averlo in dotazione è stato, qualche mese fa, quello di Sesto San Giovanni, che lo sta sperimentando insieme al bola wrap. A Cinisello, la proposta arriva dalla Lega e ha visto l’accoglienza del sindaco Giacomo Ghilardi. Il gruppo consiliare ha infatti ufficialmente depositato una mozione per chiedere l’adozione dell’arma a impulsi. "Una proposta fortemente voluta dal nostro gruppo, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza degli operatori in divisa e dei cittadini – hanno spiegano i consiglieri –. In un contesto urbano sempre più complesso e imprevedibile, è fondamentale fornire alle forze di polizia locale strumenti efficaci per fronteggiare situazioni di pericolo, senza dover necessariamente ricorrere a metodi più invasivi".

Secondo la mozione, il taser rappresenta "una soluzione intermedia, già adottata con successo in molte città italiane, che consente di neutralizzare soggetti pericolosi senza conseguenze letali, tutelando così sia gli agenti che la cittadinanza".

Il sindaco si è detto disponibile a concretizzare la richiesta. "Condivido la proposta avanzata dal gruppo consiliare – ha commentato Ghilardi –. In questi anni abbiamo fatto investimenti notevoli sulla sicurezza, dalla videosorveglianza all’assunzione di nuovi agenti, passando per l’acquisto di strumenti all’avanguardia per garantire la sicurezza cittadina oltre che quella degli stessi operatori del comando". L’impegno si tramuterà presto in concretezza con l’inserimento della proposta in variazione di bilancio, che verrà portata in aula.

La.La.