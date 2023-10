Polizia locale a Corsico: 60 auto fermate, 44 alcol test

Progetto Smart, in campo la polizia locale anche a Corsico: diverse violazioni contestate, circa 60 veicoli fermati, effettuato a 44 conducenti l’alcol test, per verificare le condizioni dei guidatori. Dieci i verbali elevati per violazioni al Codice della strada e 10 interventi su richiesta dei cittadini. L’iniziativa è l’operazione Smart di Regione Lombardia, nata per tutelare la sicurezza stradale. Gli agenti hanno svolto attività anche sui locali, da cui sono emerse tre violazioni amministrative, in particolare per il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I commercianti non in regola con le normative sono stati sanzionati, per un totale di oltre 1.200 euro di multe. Sono stati controllati anche gli avventori dei locali e una squadra si è concentrata sul controllo per violazione alle norme edilizie e di idoneità alloggiativa. Gli operatori hanno segnalato tre violazioni amministrative per mancata comunicazione, ospitalità e irregolarità sulle norme sull’immigrazione. I controlli sono proseguiti nella zona industriale, con accertamenti ambientali su un’attività produttiva e su un circolo privato verificandone la chiusura definitiva. Mas.Sag.