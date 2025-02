Policlinico. Stocco si riprende il ds dai Santi

Un altro pezzo di Santi Paolo e Carlo trasloca al Policlinico: a quanto Il Giorno apprende, dal 17 febbraio Nicola Orfeo, ora direttore sanitario dell’Asst dei Santi, andrà a ricoprire lo stesso incarico in via Sforza. Al suo posto dovrebbe arrivare Stefano Schieppati, attuale ds dell’Asst Valle Olona. Orfeo si ricongiunge così al dg Matteo Stocco, da un anno al Policlinico, con cui il sodalizio dura da nove anni, dai tempi dell’Asst di Monza. Sostituisce Laura Chiappa, promossa alla Direzione Welfare dalla quale Alberto Ambrosio è ripartito per il San Matteo con l’arrivo del nuovo dg del Welfare Mario Melazzini. Al posto di quest’ultimo, come direttore sanitario al Niguarda, dal 15 febbraio arriverà dalla Sardegna Giuseppe Sechi. Gi.Bo.