Al Policlinico il reparto di pediatria “più bello e accogliente del modo” grazie alla Fondazione De Marchi

L’ospedale un luogo di grande sofferenza che può essere alleviata se la struttura diventa accogliente. Questo è l’obiettivo e la sfida della Fondazione De Marchi per contribuire a realizzare a Milano «il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo» nel nuovo Policlinico che sarà ultimato entro il 2024.

Un ambiente “sereno”, a misura di bambino, può ridurre al minimo lo stress emotivo e psicologico dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Il bando, del progetto, da un milione di euro è rivolto ai migliori studi di architettura e aperto fino al 31 ottobre. La premiazione del progetto vincitore avverrà a gennaio 2024. «Il milione di euro già stanziato ci permetterà di realizzare il progetto vincitore del bando, ma per rendere gli spazi del Nuovo Policlinico ancora più belli e per potenziare i servizi per i bambini e le loro famiglie abbiamo ancora bisogno di sostegno», spiega Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi.

«Il nostro obiettivo, infatti – aggiunge – è quello di sostenere l’attivazione nel nuovo reparto anche di servizi di supporto psicologico, pet therapy, musicoterapia e arteterapia». Gli ambienti destinati alle strutture di pediatria del Nuovo Policlinico avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e saranno caratterizzati da spazi capaci di promuovere il benessere dei bambini e dei loro familiari, con zone di incontro, relax e svago.

Come richiesto dal bando, tutti gli ambienti pediatrici condivideranno una narrazione e un unico progetto creativo e verranno utilizzate tecnologie multimediali come speciali installazioni e percorsi di realtà aumentata per accogliere, stupire e accompagnare i bambini in ogni tappa del loro percorso di cura. La Pediatria del Nuovo Policlinico continuerà ad essere un punto di riferimento a livello nazionale per i bambini bisognosi di cure mediche. La Lombardia è, infatti, tra le Regioni maggiormente coinvolte nell’accoglienza di pazienti costretti a spostarsi per motivi sanitari. Per contribuire a finanziare il progetto dei nuovi spazi pediatrici e offrire nuovi servizi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, Fondazione De Marchi ha lanciato una campagna sms solidale, per donare basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero 45581 entro l’11 novembre.

L’iniziativa rientra nel progetto UN OSPEDALE MICA MALE finalizzato a contenere il dolore e a ridurre lo stress dei bambini ricoverati in ospedale, alleviando il senso di isolamento e facilitando il ritorno alla vita quotidiana al termine delle cure. La Fondazione De Marchi, attraverso i suoi progetti, ogni anno sostiene quasi 90.000 bambini realizzando, oltre ad interventi di umanizzazione e fornitura di macchinari diagnostici e terapeutici, 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arte terapia e di 550 ore di assistenza psicologica.