Pogliano Milanese, l’appello social: "Aiutiamo Filippo a trovare chi rilevi la sua edicola"

Pogliano Milanese (Milano) – «Aiutiamo Filippo a trovare qualcuno che rilevi la sua attività per continuare a fornire il servizio al paese. Pensateci e fatevi avanti, il tempo stringe". È questo il senso dell’appello pubblicato sui social da un cittadino e diventato virale in poche ore, per aiutare Filippo Garofalo a trovare qualcuno che voglia acquistare la sua edicola di via Europa, nella frazione di Bettolino.

Il 20 maggio l’edicolante abbasserà la saracinesca del suo chiosco per sempre, per godere la meritata pensione. In questi mesi alla sua inserzione di vendita non ha risposto nessuno, o meglio c’è stato qualche interessamento che non è andato a buon fine. La sua è l’unica edicola della frazione, ma non solo. È anche un presidio per il quartiere e lui, che è lì dal 2004, conosce a memoria il nome di tutti i clienti e spesso l’acquisto del giornale o di riviste diventa la scusa per scambiare due parole. Con la chiusura della sua edicola a Pogliano Milanese ne resta una sola, in centro.

"Conoscono quasi tutti e loro conoscono me, anzi li voglio ringraziare per la fiducia che mi hanno dato, per avermi supportato in questi anni e spero non sopportato - racconta l’edicolante - il mio lavoro è cambiato molto negli anni, il digitale ha messo in difficoltà la carta stampa, ma io sono convinto che l’edicola ha ancora un ruolo importante se vengono introdotti altri servizi per i clienti, come per esempio la vendita dei biglietti degli autobus, le ricariche telefoniche, l’ordine dei libri o altre cose. Certo gli orari sono impegnativi, io arrivo in edicola verso le 4.30 del mattino in modo che quando arriva il corriere sono qui, chiudo alle 12.30, riapro dalle 15.30 alle 19. Ma è come tutti i lavori se lo fai con passione e ti piace, è meno pesante".

"Non mi aspettavo questa iniziativa su Facebook - conclude - dopo la chiusura dell’edicola il chiosco resterà qui ancora per qualche mese, poi sarà costretto a demolirlo".