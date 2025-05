Sfida su lingua e cultura cinese tra scritti e performance teatrali

I venti migliori universitari in lingua cinese di tutta Italia oggi e domani si ritroveranno all’Università Cattolica di Milano per partecipare alla 24ª edizione della Chinese Bridge Competition, organizzata dalla Sezione Istruzione dell’Ambasciata Cinese in Italia, in collaborazione con l’Istituto Confucio. Chinese Bridge è una competizione mondiale di lingua e cultura cinese che prevede una verifica scritta ma anche vere e proprie performance teatrali. Il vincitore italiano andrà in Cina per sostenere la seconda fase del concorso che si disputerà a livello mondiale, assegnando al primo classificato una borsa di studio per la Cina.

"Oggi più che mai, mentre aumentano i conflitti nel mondo - dice la direttrice di parte italiana dell’Istituto Confucio della Cattolica, Elisa Giunipero - abbiamo bisogno di giovani che, grazie ad una solida competenza di lingua e cultura cinese, possano favorire il dialogo e la comprensione reciproca tra Europa e Cina".