Pogliano Milanese, incidente sul Sempione: in coma motociclista di 27 anni

La moto sull'asfalto nell'incidente di Pogliano Milanese

Pogliano Milanese (Milano), 17 marzo 2023 – Grave incidente stradale oggi a Pogliano Milanese sulla statale del Sempione, dove verso le 12 un motociclista di 27 anni ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asflato, non prima di avere urtato un’automobile guidata da una donna di 69 anni. L’incidente è avvenuto all’angolo con via Lainate, in direzione di Nerviano. Gravissime le condizioni del centauro che è stato trapsortato con l’elisoccorso al Niguarda dove è giunto in coma. In ospedale è stata portata sotto choc anche la 69enne.