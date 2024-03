Il podcast del Giorno racconta la Milano delle donne

Milano – Domani, in occasione dell’8 marzo, il podcast de Il Giorno “Un Giorno a Milano” ospiterà un dialogo con Elena Lattuada. Storico volto del mondo sindacale lombardo, dal 2021 Lattuada ricopre il ruolo di Delegata del sindaco alle Pari Opportunità, una figura istituzionale all’interno del Comune di Milano che mette al centro della sua attività la parità di genere e le specifiche esigenze delle donne. Un ruolo nato nel 2011 e ricoperto in passato dalla sociologa Francesca Zajczyk e dalla scrittrice e giornalista Daria Colombo.

Elena Lattuada, Delegata del sindaco alle Pari Opportunità

Sullo sfondo di una Milano per vocazione votata al futuro e in continua evoluzione parleremo di luci e ombre dell’occupazione femminile, dei diritti delle donne e degli strumenti messi in campo dal Comune per sostenerli. Un’occasione per raccontare cosa significa essere donna oggi a Milano e per pensare (in grande) al futuro.