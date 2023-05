Pochi accompagnatori Pedibus, partenza lenta

"Andiamo a scuola a piedi" recita così l’invito dell’amministrazione comunale rivolto ai bambini della scuola primaria per aderire all’iniziativa di raggiungere la scuola a piedi attraverso i percorsi studiati ad hoc in tutta sicurezza. A pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico, si è dato il via in questo mese di maggio alla sperimentazione pedibus del dopo pandemia, un primo collaudo che servirà a fare il punto per il servizio definitivo della prossima stagione scolastica, volontari permettendo. Poche le partecipazioni dei bambini in questa primo collaudo del servizio ed è sempre emergenza volontari per il servizio, perciò la sperimentazione riguarda per ora gli alunni del solo plesso scolastico Guarnazzola. Appuntamento tutte le mattine alle 7.50 al parchetto Don Minzoni. "Auspico – spiega l’assessore alla scuola Rosetta Stavola – maggiori adesioni per il via definitivo da settembre". I bambini percorreranno in gruppo la strada che li condurrà in classe facendo movimento e socializzando. Stefano Dati