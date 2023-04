Pnrr, sindacati nell’angolo "Sala rispetti l’accordo Subito gli stati generali"

La prima richiesta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil di aprire un tavolo milanese sul Pnrr risale a ottobre dell’anno scorso. Altri appelli furono rivolti al Comune nei mesi successivi, senza alcun esito, insistendo sulla necessità di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori in una partita che ha al centro anche l’occupazione sul territorio. Ora la Uil Milano e Lombardia torna alla carica, attaccando il sindaco Giuseppe Sala per il "silenzio assordante sui fondi destinati a Milano e alla Città Metropolitana che fanno quasi sponda alle dichiarazioni del Governo in cui quasi si minaccia la resa sugli stessi stanziamenti".

"Se da un lato il governo Meloni ha una grande confusione al suo interno con ministri che un giorno dicono una cosa e il giorno successivo la smentiscono – spiega il segretario generale lombardo della Uil Enrico Vizza – noi a Milano abbiamo il sindaco Sala che partecipa a una trasmissione televisiva dove delinea le idee di progetto per la Città metropolitana ad oggi mai presentate al sindacato. Non sta bene che il sindacato non sia a conoscenza dei progetti su cui dovrebbe confrontarsi nella cabina di regia, mai costituita, che ci vede coinvolti attivamente insieme a Cgil, Cisl e Anci. Ricordo che la cabina di regina fa parte dell’accordo sottoscritto con l’ex premier Draghi – aggiunge – e che Sala ha sinora disatteso dopo i richiami dei sindacati a ottobre, novembre e gennaio". Vizza chiede di "sapere con esattezza gli importi su Milano e Città metropolitana e se corrisponde al vero la cifra di oltre 200 milioni. E visto che il Sindaco tiene alla città, chiediamo di organizzare, dopo il riuscito forum sull’abitare un forum sul Pnrr. Magari, così, sarà la volta che ascolteremo dalla sua voce i numeri e i progetti per Milano".

Una proposta raccolta dal consigliere comunale milanese di Fratelli d’Italia Enrico Marcora: "Gli stati generali del Pnrr sarebbero l’occasione per vedere pubblicamente i progetti di Milano e Città Metropolitana. Siccome questi progetti hanno un’importante implicazione occupazionale è giusto il coinvolgimento di tutti i sindacati". Una richiesta che verrà formalizzata da Marcora nella prossima seduta del Consiglio comunale. "Ricordo al sindaco Sala – aggiunge Vizza – che dopo aver ospitato la giornata di libera contro le mafie non possiamo dimenticarci di coinvolgere tutti gli attori su investimenti così corposi e importanti. Sala faccia il forum sul Pnrr, inviti tutte le parti così che inizieremo a capire se i progetti vanno nella direzione dei cittadini e se danno delle risposte alle esigenze".

Andrea Gianni