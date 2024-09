Pizzica e taranta, è qui la festa. Quattro giorni di musica e balli

di Massimiliano Saggese

È tutto pronto per la 25esima edizione del Festival della taranta e della pizzica, dei sapori, colori e musiche della Magna Grecia. Quattro giornate per immergersi nell’atmosfera del Sud Italia, tra cibo tipico calabrese, musiche tradizionali, balli popolari e anche tante attività per grandi e bambini, dai talk fino ai laboratori. Si parte giovedì prossimo, il 19 settembre, e per quattro giorni Pieve Emanuele diventerà capitale della cultura. Fra gli artisti in concerto ci saranno Demo Migrantes, Dipende di Te, Cosimo Papandrea. Manca davvero poco al taglio del nastro della 25esima edizione del Festival organizzato dall’associazione Magna Grecia col patrocinio del Comune di Pieve Emanuele e della Regione Calabria che si svolgerà nell’anfiteatro del municipio in via Viquarterio. Giovedì la rassegna vedrà i laboratori di ceramica dei fratelli Minniti e quelli della pizzica con Valentina Panera.

A chiudere la giornata “Stop al vandalismo“, un’iniziativa con la scuola del dopolavoro ferroviario alla quale partecipano le scuole del Sud Milano. Venerdì alle 19 è in programma la Sagra della melanzana e alle 21,30 il concerto Domo Emigrantes, musica etno folk, con Paglialunga e De Marco Anglano. Sabato alle 15,30 largo alla James Session musica dal mondo e alle esibizioni degli allievi della scuola di organetto Nino Triolo. Alle 19 degustazione di maccaruni e carne di capra. Il sabato si chiude con l’esibizione della Magna Grecia Orchestra Ensemble, Mimmo Cavallaro featuring Alessandro Santacaterina e con i Dipendenti di te. Domenica alle 11 ci sarà il convegno “Il bergamotto, l’oro calabrese“. Alle 21 sarà la volta del palinsesto musicale con Tarakan & The Keltaholics, Magna Grecia Orchestra Ensemble e Cosimo Papandrea. La manifestazione sarà presentata da Giuseppe Vivace e Santo Palumbo, mentre il direttore artistico è Massimo Diano. Il festival sarà aperto dal saluto della autorità e dal presidente dell’associazione Magna Crecia Stefano Scuncia. Per quattro giorni saranno presenti anche espositori con prodotti tipici calabresi.